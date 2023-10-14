محافظ أسيوط يبحث دعم تنفيذ مشروع الحفاظ على النحل المصري الفرعوني

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور محمد فتح الله رئيس قسم بحوث النحل بالمركز القومي للبحوث الزراعية بوزارة الزراعة، لبحث سبل دعم وتنفيذ مشروع الحفاظ على النحل المصري «الفرعوني»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على النحل المصري النادر، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الزراعة.

النحل المصري الفرعوني

واستعرض الدكتور محمد فتح الله أهمية النحل المصري الفرعوني الذي يتميز بالندرة وجودة إنتاجه من عسل النحل وفوائده الكبيرة والطلب المتزايد عليه عالميا، لافتا إلى أن النحل الفرعوني من أقدم السلالات المعروفة والمستأنسة على مستوى العالم، خاصة أن المصري القديم سجل على جدران المعابد نشاطه في مجال النحالة قبل 7 آلاف سنة، بداية من مرحلة تأسيس الخلية وصولًا للمنتج النهائي بالإضافة لاستخداماته الغذائية والطبية المتعددة مع مزايا النحل الفرعوني التي كفلت تفوقه على سائر السلالات الأخرى وفي مقدمتها أن قطعانها تتميز بزيادة معدل نشاطها بالإضافة لقلة الفاقد من خلاياها.

كما أكد بدء تنفيذ مشروع الحفاظ على النحل المصري الفرعوني بمحافظات الجمهورية بدعم أكثر من 7 ملايين جنيه من خطة وزارة الزراعة الاستثمارية وتحت إشراف ودعم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

صناعة عسل النحل

وأكد محافظ أسيوط اهتمام الدولة بصناعة عسل النحل بكافة عناصرها للحفاظ على ريادة مصر في إنتاج العسل وتميزها بسلالات النحل النادرة وخاصة النحل الفرعوني الذي يوجد بمحافظة أسيوط في المحمية الطبيعية بالوادي الأسيوطي وعند بعض النحالين ومربي النحل بالمحافظة للحفاظ على تلك السلالة من الانقراض والاستفادة من منتجات العسل.

تشجيع المستثمرين

وأشار إلى اهتمام البعثات العلمية الأجنبية بالنحل الفرعوني، حيث تزور تلك المحمية لدراسة تلك الفصيلة لما تتميز به من فوائد كبيرة لعسلها، معلنا تقديمه الدعم لتنفيذ المشروع بالمحافظة، مع تسهيل الإجراءات أمام مشروعات المناحل وتوفير التمويل اللازم لها، بالتنسيق مع الجهات المانحة والبنوك، وإزالة العقبات أمامها من أجل تشجيع المستثمرين وأيضا الشباب على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال إنشاء المناحل والاستفادة من إمكانيات مصر في هذا المجال.