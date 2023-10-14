بدء اجتماعات تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن «الصحة العالمية» بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم البدء في عقد اجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام بها لشرح تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (AWaRe Classification).

اجتماعات تصنيف المضادات الحيوية

وأشار «مكين» في تصريحات صحفية، أنه جرى عقد الاجتماعات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي.

استهلاك المضادات الحيوية

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أن الاجتماعات تناولت شرح الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه الالتزام بها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من المقاومة لمضادات الميكروبات.

وعقدت الاجتماعات بالمستشفيات بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى والدكتورة إيمان عبدالله مدير عام إدارة الصيدلة والدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه من المقرر أن تتوالى الاجتماعات لتغطية جميع المستشفيات على مدار شهر أكتوبر 2023.