مدبولي: نسعى لتمكين القطاع الخاص من أجل تعميق التصنيع المحلي وتقليل الورادات

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه زار المنطقة الصناعية ببورسعيد، «كنت حريصا جدا على أن نزور ونختار نماذج ناجحة من مصانع قامت على استثمار مصرية خالصة بالقطاع الخاص، وفي مجالات الدولة تحتاج لها».

أضاف «مدبولي»، في تصريحات تلفزيونية عقب تفقده عددا من المشروعات القومية ببورسعيد، أن الدولة المصرية والحكومة شغلها الشاغل الآن، هو تمكين الدولة والقطاع الخاص في القطاعات التي تعمق التصنيع المحلي وتقلل الورادات وتزيد الصادرات.

وشرح رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يمر بأزمات الآن لم نشهدها منذ 80 عاما، والدرس المستفاد هو ضرورة أن تكون كل دولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتي، وتقود الاقتصاد قطاعات مثل الصناعة.