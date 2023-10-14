«مدبولي» يوجه رسالة لرجال الصناعة: هذا هو الوقت الذهبي للاستفادة من الحوافز والامتيازات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رسالة لرجال الصناعة بمصر، وقال «هذا الوقت هو الوقت الذهبي للاستفادة من الحوافز والامتيازات والاعفاءات الضريبية للنهوض بقطاع الصناعة، خصوصا مع البنية الأساسية والتشريعية والحوافز».

وأضاف «مدبولي» خلال تصريحات تلفزيونية عقب تفقده عددا من المشروعات القومية في بورسعيد، أن المصانع التي تفقدها اليوم كل مصنع منها يحتوي على 1500 عامل، برواتب جيدة جدا، ولديهم خطط توسع.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إصدار الموافقات للتوسعات في المصانع، مشيرا إلى أن القرية السياحية في بورسعيد والتي كانت مملوكة للدولة وعبارة عن أطلال، ولكن بالشراكة من القطاع الخاص تحولت لأمر آخر، وبدل من الخسائر أصبحت تأتي بعائد.