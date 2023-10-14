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الاحتلال الإسرائيلي يمهل مستشفى القدس في غزة حتى الرابعة عصرا للإخلاء

كتب:

محمد علي حسن
03:47 م | السبت 14 أكتوبر 2023
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني

أنذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة بالإخلاء، وأمهلتها حتى الرابعة من مساء اليوم السبت.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن مستشفى القدس التابع لها يقدم خدمات إنقاذ الحياة لعدد كبير من المرضى والجرحى الفلسطينيين، بما في ذلك الحالات الحرجة في وحدة العناية المركزة، والأطفال في الحاضنات، إضافة لمئات المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى كملاذ آمن.

وأضافت انه بناء على ذلك فإن الجمعية لا تستطيع إخلاء المستشفى، وهي ملزمة بذلك بموجب تفويضها الإنساني بمواصلة تقديم الخدمات للمرضى والجرحى، في وقت يرفض فيه عشرات الآلاف من الفلسطينيين أيضا مغادرة منازلهم وملاجئهم في المدارس في شمال قطاع غزة، ويحتاجون أيضا إلى الخدمات الصحية التي تقدمها الجمعية في المستشفى المذكور، وخدمات الإسعاف والطوارئ.

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