الهلال الأحمر التركي يشكر مصر على تسهيل إرسال المساعدات إلى غزة

وجه مدير المشروعات بالهلال الأحمر التركي، الشكر إلى مصر على تسهيل إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، موضحا أنهم يحاولون تقديم الدعم الطبي والغذاء «الحمولة الأولى في طائرة عسكرية وصلت للعريش، وخلال اليوم، تصل 3 سيارات، بإجمالي كمية 60 طن مساعدات إنسانية».

أضاف مدير المشروعات بالهلال الأحمر التركي: «نشكر مصر والمؤسسات المصرية والهلال الأحمر المصري لتوفير تنسيق وإرسال المساعدات لقطاع غزة، خاصة مع الحصار المفروض على غزة، فلا يوجد وسيلة لإيصال المساعدات إلا من خلال مصر، ونشكر المؤسسات المصرية لقبول هذا المساعدات بالعريش، ونتمنى توصيلها لغزة، فالوضع يوما بعد يوم سيكون أصعب».