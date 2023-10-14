القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني يتسبب‏ في تعذر فتح معبر رفح

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من جهة فلسطين لعرقلة المساعدات المقدمة من مصر ومختلف لدول العربية للفلسطينيين عبر المعبر في ظل استمرار القصف الإسرائيلي ضد فلسطين منذ بداية عملية طوفان الأقصى السبت السابع من أكتوبر.

أزمة في معبر رفح

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت أنها ستعمل على دخول المساعدات الإنسانية اليوم السبت بعد مرور أسبوع على عملية طوفان الأقصى، بحسب وسائل إعلام أمريكية، لكن إسرائيل تراجعت، وهو الأمر الذي رفضته القاهرة لتعلن أن مصر لن تسمح بخروج الأجانب من معبر رفح لأنه يجب إدخال المساعدات للفلسطينيين في ظل قوافل طبية وإنسانية تقدمها مصر وعدة دول عربية، وبناء عليه منعت مصر خروج الأجانب مزودجي الجنسية من غزة.

اشتراط مهم لمصر

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن مصر اشترطت أن تتم الموافقة على دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى غزة مقابل الإفراج عن مزدوجي الجنسية من قطاع غزة الذي يشهد قصفا إٍسرائيلا مستمرا باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل الذين لا يحملون سلاحا يقاتلون به ضد جيش الدفاع الإسرائيلي، واشترطت مصر أيضا أن توافق إسرائيل على هدنة إنسانية لعدة ساعات قبل دخول أي رعايا أجانب من غزة إلى مصر للسفر إلى دولهم المختلفة.

معبر رفح المصري لم يتضرر

في الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية، أنه بخلاف ما يجري تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالبت مصر، في بيان لوزارة الخارجية بحسب صفحة الوزارة عبر فيسبوك، إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح حتى تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

بدوره، قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الوطن» إن الدور المصري واضح، حيث تعمل على خفض التصعيد ومساعدة فلسطين ولكن التعنت الإسرائيلي وقصف معبر رفح أدى إلى تعطل دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين وهو الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابع: «مصر وتركيا وقطر لديهم اتفاق على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لفلسطيني لأن إسرائيل تحاول تطبيق العقاب الجماعي ضد الأشقاء في غزة وهذا أمر مرفوض».