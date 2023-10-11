استعدادات لافتتاح قصر ثقافة رفح ضمن خطة تنمية سيناء

تزامنا مع إعادة تعمير سيناء، تستعد وزارة الثقافة لافتتاح قصر ثقافة رفح، حيث يجري حاليا تجهيز الموقع من قبل الشركة المنفذة للمشروع ليكون منارة لأهل المحافظة وإضافة إلى مواقع قصور الثقافة.

قال عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة لـ «الوطن»: «تنفيذا لخطة الدولة لإعادة إعمار سيناء، وفي إطار جهود الثقافة لتكثيف الأنشطة وتوصيل الخدمة الثقافية إلى سيناء، يجري حاليا تجهيز قصر ثقافة رفح، ومن المقرر افتتاح الموقع عند الانتهاء من تنفيذ المشروع في الفترة المقبلة».

تكثيف الأنشطة الثقافية في شمال سيناء

وبحثت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سبل تنشيط الفعاليات المتنوعة في المحافظة، ونفذت الوزارة الأسبوع الثقافي من مشروع «أهل مصر» شباب خلال الفترة الماضية، كما يجري حاليا تنفيذ مشروع «أهل مصر» للمرأة حاليا.

أنشطة ثقافية بمدينة الشيخ زويد

كما افتتحت وزيرة الثقافة، عددا من الفعاليات بمديمة الشيخ زويد، من بينها الصالون الثقافي بإقليم القناة، تحت عنوان «القضايا السكانية.. وجودة حياة الإنسان المصري»، معرضًا للحرف التراثية السيناوية، الورش الفنية الإبداعية.