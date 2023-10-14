وكيل «صحة الشرقية» يواصل جولاته في «أبو كبير» ويتابع المبادرات الرئاسية

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على المركز الطبي بأبو كبير، ومكتب صحة أبوكبير بعد تحويله إلى مكتب مركزي، وذلك بعد المرور على مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي

بدأ وكيل وزارة الصحة زيارته للمركز الطبي بتفقد خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وفحص المواطنين ضمن خدمات 100 مليون صحة، والتي تشمل مبادرات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وكذلك مبادرة فحص المقبلين على الزواج، متابعاً مؤشرات أداء العمل، ومتفقدا خدمة الأخصائي والعيادات الخارجية.

نقل الدفاتر والسجلات غير المستغلة لمخازن خارج المركز الطبي

ووجه بنقل الدفاتر والسجلات غير المستغلة لمخازن خارج المركز الطبي، كما قام بمناقشة مقترح نقل العيادات الخارجية للدور الأرضي، تيسيرا على المرضى، نظراً للتردد العالي عليها، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، وصرف جميع التطعيمات الروتينية الخاصة بطلبة المدارس.

كما تابع الدكتور هشام مسعود خلال زيارته الثانية لمكتب الصحة مؤشرات أداء الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وكذلك جلسات التطعيم التي تتم بالمكتب، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، متفقدا الأماكن المختلفة بالمكتب، وموجهاً بعمل استراحة للمواطنين المترددين للحصول على الخدمة، وعمل مظلة عند مدخل المكتب لوقاية المواطنين من تساقط الأمطار خلال فترة الشتاء، وحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترة الصيف.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ الخطة التنظيمية الموضوعة، لتحسين أداء العمل وسهولة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بمكتب صحة أبوكبير، وأيضاً بالمركز الطبي، حيث يتم حالياً تسجيل جميع المواليد الجدد والوفيات بمدينة أبو كبير بمكتب صحة أول، وبعد نقل الفرق الطبية المخصصة لذلك من المركز الطبي إلى مكتب الصحة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال، وسحب عينات الغدة الدرقية، وخدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بالمكتب، وتقوم الفرق الطبية بالمركز الطبي بتقديم كافة خدمات المبادرات الرئاسية الصحية الأخري، وكذلك خدمة الأخصائي والعيادات الخارجية وخدمات تنظيم الأسرة، وغيرها من مختلف خدمات الرعاية الأولية.