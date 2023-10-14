«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 28 كادرا طبيا وتضرر 15 مستشفى جراء القصف

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، استشهاد 28 كادرا ممن يعملون في القطاع الصحي، وأصيب العشرات منهم، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينين العزل في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت، أن بسبب العدوان والقصف على غزة المستمر منذ 8 أيام، تضررت نحو 15 مستشفى جراء القصف، وتوقف اثنان منها عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ28 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل.

وجددت وزيرة الصحة الفلسطينية مناشداتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميا للقصف الإسرائيلي.

وأضافت أن قوات الاحتلال تهدد يوميا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضا جراء القصف الإسرائيلي.