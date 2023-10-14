طلاب جامعة حلوان يدشنون حملة كبرى للتبرع بالدم لمصابي فلسطين

دشَّن طلاب من أجل مصر في جامعة حلوان واتحاد طلاب الجامعة، اليوم، حملة كبرى للتبرع بالدم لدعم المصابين من الإخوة الأشقاء من فلسطين، وذلك تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة وعدد من المواطنين خارج الجامعة.

تدشين الحملة من قبل الطلاب والجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة

وقالت مصادر في جامعة حلوان وأسرة من أجل مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تدشين الحملة من قبل الطلاب والجامعة تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، داعية جميع طوائف المجتمع تقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.