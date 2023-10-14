مبادرة أشبال مصر الرقمية.. «الاتصالات» تبادر لتطوير مهارات الطلاب

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة شبال مصر الرقمية أول مرة في شهر مايو عام 2022، وكانت إحدى المنح المجانية المتاحة للطلبة بهدف صقل مهاراتهم التكنولوجية والمعلوماتية خاصة للطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثاني الثانوي، بكل المدارس المصرية على مستوى الجمهورية.

مبادرة أشبال مصر الرقمية لإعداد جيل متميز

سعت الوزارة بحسبما نشرته عبر الموقع الرسمي للمبادرة على الإنترنت لإعداد جيل متميز من النشء وقادر على استشراف آفاق جديدة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق مبادرة أشبال مصر الرقمية رؤية مصر الرقمية لمُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأعلنت الوزارة بدء التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية، للدفعة الثانية منها بعامي 2023-2024، وكان آخر يوم للتسجيل هو 20 سبتمبر الماضي، حيث كان من أبرز مزايا المنحة المقدمة من قبل الوزارة:

- رحلة تعليمية كاملة على مدار العام تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات.

- نظام تدريبي متميز لا يعطل الدراسة بواقع 75% أونلاين و25% في مراكز التدريب في المحافظات.

- المشاركة بالمسابقات التكنولوجية المحلية والدولية.

- الحصول على شهادات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهة المنفذة عن كل عام دراسي.

- جوائز عينية للمتفوقين في كل عام.

وضمنت الوزارة عددا من النقاط كشروط للتقديم على المنحة:

الجنسية مصري - مصرية

السن من 12 إلى 17 سنة، ويمكن عمل استثناءات للسن بشرط الالتزام بالصف الدراسي.

- المتقدم أو المتقدمة من الملتحقين العام القادم 2023-2024 بداية من الصف الأول الإعدادي للصف الثاني الثانوي فقط .

- يجب أن يكون المتقدم مُقيدا بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية الحكومية أو الخاصة أو التجريبية أو الدولية.

- يجب أن يكون لدى المتقدم معرفة أساسية وقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- اشترطت الحصول على المنحة ضرورة التفوق العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية «امتياز أو جيد جدا– الحصول على درجة 90% فأكثر في كافة المواد المطلوبة.

- يمكن استثناء بعض الطلاب في حالة الالتزام بشرط الصف الدراسي

أما وعن مجالات المبادرة فكانت كالآتي:

- تقدم المبادرة العديد من المهارات التكنولوجية المتقدمة بمختلف المجالات.

- التدريب على الروبوتات والأنظمة المدمجة.

- تطوير صفحات الويب.

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

- الشبكات والأمن السيبراني.

- الفنون الرقمية.