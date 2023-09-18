يومان على انتهاء التسجيل.. كيف تلتحق بمبادرة أشبال مصر الرقمية؟

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنّ التسجيل في مبادرة أشبال مصر الرقمية، الدفعة الثانية 2023-2024، متاح حتى بعد غد الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري.

وتستهدف المباردة إعداد جيلا متميزا من النشء، قادر على اكتشاف آفاق جديدة في مجال المعلومات التكنولوجية، ليكون مؤهلا لمجتمع مصر الرقمي ومواكبة المستقبل.

وأوضحت الوزارة أنّ المبادرة مجانية، ومقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادي حتى الثاني الثانوي من جميع المدارس المصرية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي كيفية التسجيل للالتحاق بمبادرة أشبال مصر الرقمية، وشروط القبول ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

مزايا المنحة:

- توفير رحلة تعليمية كاملة على مدار العام، تتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات.

- نظام تدريبي متميز لا يعطل عن الدراسة، «75% أونلاين و25% في مراكز التدريب في المحافظات».

- المشاركة في المسابقات التكنولوجية المحلية والدولية.

- شهادة معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهة المنفذة عن كل عام دراسي.

- جوائز عينية للمتفوقين كل عام.

شروط التقديم للمنحة

الجنسية: مصري- مصرية

السن: من 12 إلى 17 سنة، ويمكن عمل استثناءات للسن بشرط الالتزام بالصف الدراسي.

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من الملتحقين العام القادم 2023-2024 بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي فقط .

- أن يكون المتقدم مُقيد في إحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية الحكومية أو الخاصة أو التجريبية أو الدولية.

- المعرفة الأساسية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- القدرة على التعلم عبر الإنترنت.

- التفوق العلمي في الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية «امتياز أو جيد جدا– الحصول على درجة 90% فأكثر في كافة المواد المطلوبة.

- موافقة الطالب وولي الأمر على الالتحاق بالمبادرة من خلال تقديم الإقرار والتعهد بالالتزام والانتظام في المنحة والتوقيع عليه

- يمكن استثناء بعض الطلاب في حالة الالتزام بشرط الصف الدراسي

كيفية التسجيل

التسجيل متاح عبر الموقع الرسمي للمبادرة deci.gov.eg، ويمكنك الإطلاع على كيفية التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://shorturl.at/ijpTX

مجالات المبادرة

وأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مبادرة أشبال مصر الرقمية تقدم مهارات تكنولوجية متقدمة في مجالات عدة:

- الروبوتات والأنظمة المدمجة.

- تطوير صفحات الويب.

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

- الشبكات والأمن السيبراني.

- الفنون الرقمية.