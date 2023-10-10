«فودافون مصر» تعلن إيقاف المعاملات الأجنبية.. إليك التفاصيل

كشفت شركة فودافون مصر، عن إيقاف المعاملات الأجنبية لعملاء فودافون كاش، عبر إرسال رسائل نصية على الهواتف الذكية لعملائها، لإخبارهم بهذا القرار.

إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية

وذكرت فودافون في الرسائل النصية للعملاء: «عميل فودافون كاش، برجاء العلم أنه تم إيقاف المعاملات بالعملات الأجنبية عند استخدام كارت الدفع الأونلاين، ويقتصر الدفع على المعاملات المحلية بالجنيه المصري فقط».

وقررت البنوك وقف المعاملات الأجنبية خارج مصر، فيما يمكن استخدام بطاقات الخصم المباشر داخل مصر فقط، عن طريق المشتريات أو السحب النقدي.

إجراء معاملات أجنبية خارج مصر

وسبق وذكر الخبراء، أن هذا القرار جاء بسبب أن عدد كبير من العملاء كانوا يستغلون استخدام هذه الخدمة بشكل مبالغ فيه، من خلال إجراء عدد من المعاملات سواء بشراء الهواتف الذكية أو الذهب أو منتجات أخرى من خارج مصر.