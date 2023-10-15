هناك العديد من الصفات التي يتميز بها مولود برج القوس وفقًا للخبراء، من أهمها القدرة على التعبير عن الأفكار بشكل جيد، كما يمكنه أن يخطط ويرتب للوصول لهدفه الذي يحلم به طوال الوقت.

وتوضح «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، حظك اليوم برج القوس، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

يقول الخبراء إن الأوضاع المحيطة بك قد تكون غير مُشجعة على العمل، لكنك تحاول أن تحافظ على أدائك بقدر الإمكان، وذلك لأنك من الأشخاص الذين يحاولون دائمًا تقديم أفضل ما لديهم، ولذا فإن إخلاصك في العمل بهذا الشكل، سوف يجعل مديرك يهتم أكثر بمستقبلك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وأما على الصعيد العاطفي فينصحك الخبراء بأن تذهب إلى مكان تستعيد فيه ذكريات قديمة قد تسعد قلبك.