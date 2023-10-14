إسماعيل هنية: حماس لا تستهدف المدنيين ولا الصغار رغم اعتداءات العدو

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

الاحتلال يتباكى على المدنيين

وأضاف خلال كلمته منذ قليل التي أذاعتها فضائية «القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال يتباكى على المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ويحاول إفشال هذه الحركة العملاقة التي تنتمي إلى دين وأخلاق الشعب الفلسطيني».

طالما أكدت حماس أنها لا تستهدف الكبار

وتابع: «طالما أكدت حماس أنها لا تستهدف الكبار والمدنيين ولا الصغار رغم ما يقوم به هذا العدو، حماس هي بنت هذا الشعب، ومن شجرة هذه الأمة الأصيلة، وهي حركة تحرر وطني تنتمي لقيم فلسطين».