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إسرائيل: أكثر من 100 رهينة لدى حركة حماس في قطاع غزة

كتب:

أ ش أ
09:14 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
صورة من عملية طوفان القدس

صورة من عملية طوفان القدس

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة، يتجاوز الـ 100 رهينة.

جاء ذلك في إفادة صحفية مُقتضبة للمكتب الصحفي التابع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

نتائج طوفان القدس

وبدأت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح أمس السبت، ما أطلق عليها الجناح العسكري لحركة حماس عملية «طوفان القدس»، وهو ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 600 إسرائيلي حتى الآن، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.

لماذا عملية طوفان القدس؟

وقالت حماس إن عملية «طوفان القدس» جاءت نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

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