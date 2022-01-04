إصابة خالد مشعل رئيس حركة حماس بكورونا

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إصابة خالد مشعل، رئيس الحركة فى الخارج بفيروس كورونا بعد مخالطته أحد المصابين.

خالد مشعل يتابع مهامه من المنزل

وأفادت حركة حماس في بيان لها، أعراض المرض على مشعل بالطفيفة، مضيفة أنَّه يتابع مهامه ومسؤولياته من عزله في المنزل.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية لـ«حماس» إقليم الخارج، قوله في بيان إنَّه بعد إجراء الفحص الطبي تبينت إصابة مشعل بفيروس كورونا، مؤكّدًا أنّ صحته جيدة.

ظهور أعراض طفيفة على خالد مشعل.. وحالته الصحية جيدة

يذكر أنَّ فيروس كورونا ظهر لأول مرة في العالم بنهاية شهر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان التابعة لإقليم هوبي الصيني، وتسبب في دخول أكثر من نصف سكان العالم إلى عزل صحي من أجل مواجهة الموجة الأولى من الفيروس.

وبلغت إصابات كورونا حول العالم عشرات الملايين، وهو الرقم الذي لم يتوقف عن الزيادة بمعدلات كبيرة منذ انتشار الجائحة.

وتشهد عدد من الدول ارتفاع جماعي في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس التاجي، وهي المرحلة التي صنفتها بعض الدول بأنها الموجة الرابعة للفيروس، وبدأت في فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهتها التي تشابهت مع حظر التجوال الذي كان مفروضا خلال الموجة الأولى.

ولا زالت منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتمثلة في ارتداء الكمامات.

أمريكا أكثر الدول تضررا من كورونا

وتعد الولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا من حيث عدد الوفيات، حيث قضى 826,064 شخصاً، تليها البرازيل والهند وروسيا. فيما سجل الوباء بما لا يقل عن 5,441,446 شخصا في كل أنحاء العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية 2019 في الصين. وتقدر منظمة الصحة أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث.