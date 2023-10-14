خبراء يحذرون من تطبيقات على الهاتف تسرق الأموال.. 5 خطوات لحمايتك منها

حذر خبراء الأمن السيبراني، مستخدمي هواتف أندرويد من الوقوع ضحية لعدد من التطبيقات الموجودة على هواتفهم، والتي من شأنها أن تعين المتسللين على سرقة أموالهم، وهي تطبيقات تحوي برامج ضارة لتعدين العملات المشفرة، وسرقتها لصالح المتسللين، وذلك وفقًا لصحيفة «the sun» البريطانية.

وأوضح التقرير أن أهم تلك التطبيقات الضارة، هو برنامج Cryptojackers، الذي يتم تثبيته على أجهزة أندرويد دون علم المستخدم بعدة طرق، أهمها هجمات التصيد الاحتيالي، ومواقع الويب الضارة التي يتم زيارتها، والبرامج المصابة.

طريقة حماية نفسك من البرامج الضارة

وهناك عدد من الطرق التي يمكن لمستخدمي أندرويد من خلالها التخفيف من مخاطر الوقوع ضحية لهجوم التعدين الخفي، وهي كالآتي:

- تجنب تثبيت التطبيقات من متاجر خارجية غير رسمية.

- عدم تنزيل أي شيء من النوافذ المنبثقة الغريبة على مواقع الويب أو بعض التطبيقات والألعاب.

- قراءة مراجعات المستخدمين وإبقاء ميزة «Play Protect» في متجر جوجل نشطة.

- تحديث جهازك دائمًا بأحدث البرامج وتحديثات الأمان.

- استخدام برامج مكافحة الفيروسات عبر الإنترنت.

نصائح للحماية من هجمات القراصنة

فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يمكن لمستخدمي أندرويد اتباعها للحماية من هجمات القراصنة والتطبيقات الضارة:

- استخدم كلمة مرور قوية ومعقدة لحساب Google الخاص بك.

- قم بتمكين المصادقة الثنائية (2FA) لحساب Google الخاص بك.

- كن حذرًا من الروابط والنوافذ المنبثقة التي تبدو مشبوهة.

- قم بتحديث جهازك بانتظام.

- قم بإجراء نسخ احتياطية لبياناتك بانتظام.