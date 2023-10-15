توصيات زراعية لمحصول الزيتون.. صناعة وتجارة مربحة

قال الدكتور طارق صلاح سالم، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إنه في الآونة الأخيرة لاقى الزيتون اهتماما كبيرا، فهو لم يعد شجرة كمالة عدد أو وسيلة خضراء، بل أصبح زراعة وصناعة وتجارة مربحة لأصحابها وأفضل حالا من كثير من الفاكهة الأخرى، كما أصبح مجالا خصبا لاستقطاب فرص عمل متخصصة وخبيرة وعمال موسمية مميزة، كما أصبح الزيتون مساهما قويا في جلب العملة الصعبة، لأنه اخترق أسواق أوروبية وأمريكية مهمة، وحفر لنفسه اسما وسمعة طيبة تحت كلمة «منتج مصري».

المناخ في مصر متغير بوتيرة أسرع من المتوقع

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بأن المناخ في مصر متغير بوتيرة أسرع من المتوقع، والزيتون هو الشجرة الوحيدة التي لها دورة نمو معقدة ومتراكبة ومتشابكة، ورغم أنه من أشجار المناطق شبه الجافة، إلا أن الموجات الحارة المتواصلة لها أثر كبير على الإنتاجية وجودة الثمار، ولها تأثير أكبر على نسبة الزيت ودرجة التلوين وعدم استيفاء الزيتون لاحتياجات البرودة اللازمة يؤدي إلى نقص في المحصول تتجاوز 30% للأصناف الأجنبية، بالإضافة لتعرضه لموجات خطيرة من رياح الخماسين، أثناء التزهير والتلقيح والإخصاب يؤدي إلى نقص في المحصول بالإضافة إلى الموجات الحارة المتتالية، مما يؤثر على حجم الثمرة والمادة الجافة ونسبة الزيت بجانب طول فترة الشتاء شديد البرودة يؤدي إلى تأخير كبير في تزهير كثير من الأصناف وربيع بارد متقلب ما بين الصيف المبكر والشتاء المتأخر ثم الصيف المتوغل قاسي الحرارة كلها عوامل مؤثرة قد تطيل موسم التزهير لكثير من الأصناف مثل «بيكوال، مانزانيللو، كلاماتا، بعض العجيزي».

التوصيات الزراعية لمحصول الزيتون

ويؤكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بأن المناخ وتقلباته هو المسيطر على إنتاج الموسم، لذلك لابد على الفلاحين والمزارعين اتباع توصيات زراعية لإنتاج محصول جيد، وقبل الموسم بفترة كافية لابد من دراسة ما يسمى بالجدوى المناخية الشاملة، بمعنى دراسة التاريخ المناخي للمنطقة، وحساب وتقدير قيمة المؤشرات المناخية ونضربها في مؤشرات المحصول ونحسب تراكماتها ومن هنا نستنتج إن كان الموسم سيمر بسلام أم لا، وهل نحتاج إلى التدخل النوعي، والعمل على زيادة محتوى الكربوهيدرات بأسرع وقت ممكن، لأن زيادة كمية الغذاء الموجه هو العامل المحدد الأول لزيادة نسبة العُقد ونجاحه ومقاومته لبعض المتغيرات المناخية الحادة، وزيادة توافر الكربوهيدرات هو أمر حيوي لبدء الإزهار في الزيتون بشرط توافر الظروف المحفزة والتي تعتمد على الظروف البيئية والتوازن الأيضي السائد.

ومن أهم العناصر العذائية التي تعمل على زيادة نسبة الكربوهيدرات في أشجار الزيتون هي البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والزنك والبورون والمولبيدنيوم، بالإضافة إلى التخلص التام من الاصابات الحشرية والمرضية مع نهاية موسم الحصاد والجمع وتحسين الحالة الصحية للزيتون وتهيئتها فسيولوجيا بتكثيف إضافة مركبات الطاقة في وقت مبكر وعلى دفعات وعدم التوقف حتى بعد دخول الشجرة في التزهير، وتوفير قدر مناسب ومستمر من المياه في منطقة الجذور وعلاج مشاكل الملوحة.