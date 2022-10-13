منصة المناخ: محصول الزيتون والمانجو الأكثر تأثرا بتغير الأجواء في الإسماعيلية

ناقشت منصة الإسماعيلية لتغير المناخ، التابعة لمبادرة مصر، التي أطلقها المكتب العربي للشباب والبيئة، التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة في ندوة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالقنطره شرق.

التحديات المناخية تؤثر على الزراعة في مصر

وقالت شيرين معيقل مدير إدارة الإعلام في مديرية زراعة القنطرة شرق، إن التحديات المناخية تؤثر على الزراعة في مصر بشكل عام، ومنطقة القنطرة شرق بشكل خاص، باعتبارها من المناطق الصحراوية التي تقع في نطاق سيناء.

وأضافت خلال الندوة، أن منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ بسبب ارتفاع الحرارة في الصيف، وتضاؤل تساقط الأمطار والزياده في درجات الحرارة، وبالتالي تصبح الأزمة أكثر وضوحًا.

التغيرات المناخية أثرت على المانجو والزيتون

وقالت «معيقل» إن هناك تأثرًا واضحًا في الانتاجية في القنطرة شرق، على بساتين الزيتون والمانجو، ووجود انخفاضًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2021، مشيرة إلى هبوط إنتاج الزيتون من 80 إلى 60%، والمانجو من 25 إلى 20%.

وقالت إن صيف 2012، كان من أكثر الفصول حرارة منذ 5 سنوات، إذ ارتفعت فيه درجات الحرارة على سيناء بحوالي 4 درجات مئوية فوق المعدلات العادية، وهو ما يؤكد تأثيرات تغير المناخ.

وتابعت «معيقل»: «مسؤوليتنا جميعًا العمل على تقليل درجات الحرارة من 1.5 إلى 1 درجة على الأقل والتكيف مع التغير المناخي»، مشيرة إلى أن تغير المناخ والزراعة لهما علاقة مترابطة فيؤثر كل منهما على الآخر بعدة طرق، منها تغيرات معدل الحرارة، وسقوط الأمطار والتقلبات الجوية والآفات والأمراض وثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي.