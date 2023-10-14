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رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلي: مصر لم تحذرنا مسبقا بشأن هجوم حماس

كتب:

محمد عزالدين
07:48 م | السبت 14 أكتوبر 2023
غزة

غزة

أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، السبت، أن مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حركة حماس يوم السبت الماضي على المستوطنات الجنوبية لإسرائيل.

كانت مصادر مصرية رفيعة المستوى نفت ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذى جرى في السابع من أكتوبر.

وأضافت المصادر فى تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري معلوم للجميع وتقوله في العلن، وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، وباشرت الأجهزة المصرية منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

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