صحفي يكشف شروط رئيس أركان إسرائيل السابق للمشاركة بحكومة الطوارئ

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول إن تشكيل حكومة الطوارئ في إسرائيل جاء لغرض واحد، هو إدارة الحرب ضد الفلسطنيين، مشيراً إلى أن الوزراء الذين تضمهم تلك الحكومة جميعهم من الجنرالات السابقين، وعلى رأسهم زعيم ما يسمى «معسكر الدولة»، بيني غانتس، الذي يُعد أحد أكثر الشخصيات شعبية في إسرائيل في الوقت الحالي، ورئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

سر شرط رئيس الأركان السابق

وأوضح الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، خلال حديثه لـ«تليفزيون الوطن»، أن رئيس الأركان السابق كان له شرط واحد للانضمام إلى حكومة الطوارئ، برئاسة بنيامين نتنياهو، وهو أن الكنيست، خلال وجود هذه الحكومة، لا يصدر أي قانون أو تشريع إلا اذا كان مرتبطاً بالحرب.

وأشار إلى أنهم في المقابل طلبوا ألا يتولى أي مناصب وزارية، وقرروا الاكتفاء فقط بأن يكونوا وزراء حرب، يديروا العمليات ضد غزة، ويشكل منهم مجلس أمني مصغر، بدلاً من «الكابينيت» الإسرائيلي الحالي.

المجلس الجديد يضم جنرالات سابقين

وتابع «أبو الهول» أن المجلس الجديد سيضم هؤلاء الجنرالات السابقين، وعلى رأسهم فقط نتنياهو، والباقي من العسكريين، موضحاً أن هذا المجلس بدأ على الفور، في الإعداد لتكثيف العمليات العسكرية ضد غزة.