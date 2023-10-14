عزة مصطفى: ما يحدث في فلسطين أشبه بغزو أمريكا لأفغانستان والعراق (فيديو)

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن كل دقيقة تمر على قطاع غزة ثقيلة للغاية؛ ولكن ما يحدث الآن في فلسطين أشبه بالسيناريو الهابط لـ11 سبتمبر، وبعدها قامت أمريكا بغزو أفغانستان والعراق كمبرر.

ما يحدث الآن في غزة فيلم هابط لتكرار غزو جديد

وقالت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن ما يحدث الآن في غزة فيلم هابط لتكرار غزو جديد في المنطقة، متساءلة هل ما يحدث بداية حرب دينية؟.

هناك العديد من الضغوطات

وتابعت: هناك العديد من الضغوطات التي تتعرض لها مصر من الإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية، متسائلة، «هي خريطة العالم كله مفهاش غير مصر ولا إيه؟»، موضحة أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية مع قادة وزعماء العالم، لبحث وقف التصعيد العسكري في فلسطين.