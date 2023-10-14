«الأونروا» تدعو لتحرك دولي لضمان استمرار تشغيل محطات المياه في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن محطات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة توقفت تماماً عن العمل بسبب نقص الوقود، وأضاف أن هناك نحو 2 مليون فلسطيني يشربون مياهاً ملوثة.

نفقد السيطرة بسبب عدم وجود موارد وإمكانيات

وأضاف المستشار الإعلامى لأونروا فى فسطين، خلال مداخلة مع الإعلامى أسامة كمال عبر برنامجه «مساء dmc»، المذاع على قناة (dmc): «نحن نفقد السيطرة بسبب عدم وجود موارد وإمكانيات وتدهور الحالة الصحية، وإسرائيل ترفض دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والغذاء»، وتابع أن المستشفيات تعمل بالمولدات الكهربائية، وأن الوقود قد ينفد بعد 4 أو 5 أيام، ويجب أن يتحرك العالم لتشغيل محطات المياه.

مواليد غزة فى العشر سنوات الماضية قصار القامة

وأوضح المستشار الإعلامى لوكالة أونروا فى فسطين أن عدداً كبيراً من المواليد في قطاع غزة، خلال العشر سنوات الماضية، يولدون قصار القامة ويعانون الضعف، بسبب الفقر والحصار وقلة الحيلة، وعدم وجود موارد غذائية.