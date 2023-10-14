«كتفنا في كتف أهالينا».. قوافل مصرية ضخمة تتحرك نحو فلسطين

ثمَّنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، انطلاق قوافل إنسانية شاملة نحو أهالينا في فلسطين، تحمل رسالة المحبة والتضامن من شعب مصر العظيم.

قوافل مصرية تتحرك نحو فلسطين

وضمت القوافل 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الفترة الصعبة.

مصر تدعم الأسر الفلسطينية

كما يتضمَّن الدعم التي تحملها القوافل 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، لضمان تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية في تأمين وجباتها اليومية وكذلك 40 ألف بطانية و80 خيمة، لتوفير الحماية والراحة للمهجرين والمحتاجين.

ولا يتوقف الدعم المصري الإنساني عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا أكثر من 46 ألف قطعة ملابس، لتدفئة الأطفال والكبار في فصل الشتاء.

كما تحمل القافلة أيضًا أكثر من 290 ألف عبوة من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية.