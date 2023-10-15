دعاء تيسير الأمور وقضاء الحوائج.. «ردده كلما تعثرت في طريقك»

كثيرًا ما يتعثر الشخص في حياته، ويجد نفسه عاجزًا عن قضاء حوائجه وإنجاز مهامه الموكلة إليه، وعلى الرغم من أن التفكير المنطقي والبحث عن حلول عملية له أهمية كبيرة في تجاوز مثل هذه العقبات، إلا أن هناك عدة أدعية يمكن للمسلم ترديدها والاستعانة بها كلما تعثر في حياته بنية أن يعينه الله على قضاء حوائجه وييسر له أمره.

أهمية الدعاء في حياة المسلم

ويعتبر الدعاء من أهم العبادات في حياة المسلم، ويجب أن يحرص عليه في حياته ويردده باستمرار على مدار اليوم وفي ساعات القيام والجلوس، بحسب توضيح دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، والتي أضافت أن هناك عدة صفات يُستحب توافرها في الداعي عند مناجاة ربه بالأدعية الدينية، وهي الصبر والإيمان والثقة الكاملة في الله وفي كونه سميع للدعاء ورحيم بعباده وأنه سيأتي بالإجابة وحتى لو تأخرت.

وعلى الرغم من عدم وجود صيغة معينة لدعاء تيسير الأمور وقضاء الحوائج؛ إذ أن الدعاء في مفهومه البسيط هو تعبير شفاهي لأمنيات القلب ورغبات النفسي دون محاولة تنميق أو تجميل للكلمات، وفقًا للشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بـ الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلا أنه يمكن للمسلم ترديد عدة أدعية دينية بنية أن ييسر الله أمره ويقضي حوائجه.

دعاء تيسير الأمور وقضاء الحوائج

ومن الأدعية الدينية التي يمكن ترديدها بنية تيسير الأمور وقضاء الحوائج:

- «اللهم افتح علي فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

- «اللهمّ نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطرّ أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون».

- «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال، اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق».

- «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيدٍ يتجهمني أم عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي».

- «اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب، آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

اشرح لي صدري ويسر لي أمري

- «رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة لساني، يفقهوا قولي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلًا، يا أرحم الراحمي».

- «اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اقضي حاجتي ونفس كربتي وما نزل بي من حيرتي (ثم يسمي الحاجة) وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا».

- «اللهم أنت ثقتي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل عنه القريب والبعيد، ويشمت به العدو، وتعييني فيه الامور أنزلته بك وشكوته إليك راغبا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة فلك الحمد كثيرا، ولك المن فاضلا».

- «اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم».