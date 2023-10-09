‎بيان الأزهر الشريف عن «طوفان الأقصى»: نفتخر بنضال الشعب الفلسطيني

تضامن كبير من جانب الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مع الشعب الفلسطيني بعد العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة عقب عملية «طوفان الأقصى»، التي تسببت في مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وآسر الكثير منهم، ويعد بيان الأزهر الشريف داعما كبيرا للقضية الفلسطينية.

نص بيان الأزهر الشريف

ودعا بيان الأزهر الشريف، لشهداء فلسطين العظماء والأمة العربية والإسلامية، الذين جاءوا عن جدارة ليفوزوا بشرف ونعمة الشهادة كمدافعين صامدين عن وطنهم وأمتهم وقضيتهم - القضية الفلسطينية التي يكرسها هم ونحن وكل شريف في العالم.

كما أكد الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، دعمه للشعب الفلسطيني والدعوة لهم بأن يمطر الله صموده الجبار عليهم في مكافحة طغيان وإرهاب الصهاينة، كما أشاد بكل فخر وإجلال مساعي ونضال الشعب الفلسطيني، مطالبا الأمم المتحضرة والمجتمع الدولي أن ينظر بعين الحكمة والعقل والعدالة إلى أطول احتلال في التاريخ الحديث احتلال للصهاينة في فلسطين.

الأزهر: الاحتلال وصمة عار على الإنسانية

وأشار بيان الأزهر الشريف، إلى أن الاحتلال يعد وصمة عار على الإنسانية عامة وكحالة من المعايير المزدوجة من قبل المجتمع الدولي، الذي لا يتبنى سوى معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

واختتم الأزهر الشريف بيانه قائلا: «يقف الأزهر صامدًا كاملًا لأحرار فلسطين، الذين جاءوا ليحيي ثقتنا بأنفسنا، وحبل نجاة، وشعورنا المفقود منذ وقت طويل، داعيًا الله أن يعينهم على منابعه الإلهية من صبر وصمود وقوة وجبر خاطر، ويعتقد الأزهر أن كل حالة احتلال محكوم عليها بالإزالة عاجلا أم آجلا؛ سواء كانت أيام أو عقود مهما طال سعى بشدة ودمويا للنجاة».