استقرار سعر اليورو اليوم الأحد 15-10-2023 في البنوك المصرية

أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، عن سعر اليورو اليوم الأحد 15-10-2023، في أول أيام العمل عقب الإجازة الإسبوعية الأخيرة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الأحد 15-10-2023، داخل البنك الأهلي المصري 32.64 جنيه للشراء، و32.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر 32.51 جنيه للشراء و32.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو داخل البنك المركزي المصري 32.73 جنيه للشراء، و32.87 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي يصل إلى 33.85 جنيه للبيع، و33.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، 32.92 جنيه للبيع و32.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

وبلغ سعر اليورو اليوم الأحد 15-10-2023، في بنك التعمير والإسكان، 32.74 جنيه للشراء، و32.90 جنيه للبيع.