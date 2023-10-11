وظائف البنك الأهلي 2023.. هل يمكن لحديثي التخرج التقديم؟

تعد وظائف البنك الأهلي 2023 من أكثر الوظائف التي تلقى اهتماما كبيرا من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل تكون مناسبة لهم ولمؤهلاتهم الدراسية، وتحديدا لخريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والشؤون القانونية وما يعادلها من شهادات، ويحرص البنك الأهلي دائما على توفير وظائف خالية للشباب، سواء كانوا من أصحاب الخبرة أو حديثي التخرج، حرصا على مساعدتهم في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف خالية للشباب من حديثي التخرج عبر الموقع الرسمي الخاص به، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف البنك الأهلي 2023، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها.

شروط وظائف البنك الأهلي 2023.. هل يحق لحديثي التخرج التقديم عليها؟

- يجب أن يكون المتقدم لوظائف البنك الأهلي 2023 حديث التخرج، كما يجب أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات.

- يجب أن يكون من خريجي سنوات 2019 أو 2020 أو 2021 أو 2022 فقط لا غير.

- لابد للمتقدم للوظائف أن يكون حاصلا على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- كما يشترط على المتقدم للوظائف ألا يكون له أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة في البنك.

سن المتقدم للوظائف

- أن يكون سن المتقدم للوظائف في البنك الأهلي لا يزيد عن 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

- أن يكون المتقدم للوظائف يقيم في محل الإقامة الموجود في الرقم القومي.

- أن يكون المتقدم لوظائف حديثي التخرج من خريجي كليات التجارة، إدارة أعمال، اقتصاد وعلوم سياسية وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي 2023 من حديثي التخرج، الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالبنك، واختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف، ثم ملء الاستمارة الخاصة يطلب التوظيف بجميع البيانات المطلوبة لتسجيل الطلب.