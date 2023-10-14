لمدة 3 سنوات.. كيف تربح 7500 جنيه شهريا من البنك الأهلي المصري؟

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن كيفية الحصول على 7500 جنيه دخلا شهريا من البنك الأهلي المصري، لزيادة الدخل الإجمالي والمساعدة في تحمل أعباء المعيشة، لاسيما أن البنك يقدم لعملائة فرصة الحصول على هذا المبلغ بشكل شهري لمدة 3 سنوات من خلال شراء إحدى شهاداته.

وتستعرض «الوطن»، في تلك السطور، كيفية تحقيق دخل شهري تزيد قيمتة عن 7500 جنيه شهرياً، من خلال الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي المصري، والممثلة في الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد 19%، ومميزات وشروط شراء تلك الشهادة.

مميزات الشهادة البلاتينية 3 سنوات

للشهادة البلاتينية 3 سنوات المقدمة من البنك الأهلي المصري عدد كبير من المزايا، والتي يمكن الحصول عليها وفق عدد من القواعد والشروط، ومن هذه المميزات ما يلي:

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة 19% شهري ثابت.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

- الشهادة لها عائد ثابت طوال مدتها.

تحقيق دخل قيمته 7500 جنيه شهريًا

وعند حساب العائد الشهري من الشهادة البلاتينية 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 475 ألف جنيه على نسبة الفائدة 19%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 7500 جنيه شهريًا.