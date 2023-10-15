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«أبو شامة» يشكر الشركة المتحدة على إتاحة كل الدعم لـ«القاهرة الإخبارية»

كتب:

محمد عزالدين
08:31 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي والسيناريست محمد مصطفى أبو شامة

الكاتب الصحفي والسيناريست محمد مصطفى أبو شامة

قال الكاتب الصحفي والسيناريست محمد مصطفى أبو شامة، عضو مجلس خبراء قناة «القاهرة الإخبارية»، إن قدرة وسيلة الإعلام على التماسك واستيعاب الحدث بسرعة وتوزيع قوتها وقدرتها على مستوى المشهد الإعلامي، وقراءة الحدث بسرعة وعمق، لا يأتي بسهولة.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن تعامل وسائل الإعلام المختلفة في اليوم الأول من أحداث غزة، يكشف كيف تعمل هذه المؤسسات باتزان في اللحظة الأولى.

وأشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية ظهرت فورا من غزة والقدس المحتلة ورام الله، وبالتالي كانت كاشفة للأرض الفلسطينية، وقدم التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إتاحة هذه الإمكانيات للقناة، وتوفير الدعم الإعلامي لها، موضحا أن إعلاما بلا دعم مالي لا يساوي شيئا.

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