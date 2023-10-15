«أبو شامة»: الثروة البشرية هي القيمة المضافة لقناة «القاهرة الإخبارية»

قال الكاتب الصحفي والسيناريست محمد مصطفى أبو شامة، عضو مجلس خبراء قناة «القاهرة الإخبارية»، إن من عَمَل القيمة المضافة للقاهرة الإخبارية هي الثروة البشرية، والاستثمار الحقيقي في البشر يكون في الشباب الموجودين في القناة.

وأضاف «أبوشامة»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من اللحظة الأولى شكل غرفة أزمة لمتابعة كل مجريات الأحداث في غزة، ونقل كل التفاصيل.