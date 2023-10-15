«أبو شامة»: قناة القاهرة الإخبارية كانت عقلانية في معالجتها الأوضاع في غزة

قال الكاتب الصحفي والسيناريست محمد مصطفى أبو شامة، عضو مجلس خبراء قناة «القاهرة الإخبارية»، إن القناة كانت عقلانية في معالجتها الأوضاع في غزة، وقدمت وجهات النظر المختلفة، وكانت شاشة مفتوحة لكل الاتجاهات الفكرية المحيطة بالقضية، لكن في منطقة عقلانية ليس بها تسخين مثل باقي القنوات العربية الأخرى أو تلفيق وزيف مثل بعض القنوات الأجنبية المشهورة التي سقطت فيها.

وأضاف «أبوشامة»، خلال لقاء ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن الصور التي جرى فبركتها من اللحظة الأولى التالية لانفجار الأوضاع في قطاع غزة، كانت جاهزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت تنتظر أي لحظة لتفجير الأوضاع داخل غزة.

وأوضح أن تأثير الإرهاب على كل الدول الغربية يكون كبيرا، وبالتالي تلقفوا القصة وأصبحت كالنار في الهشيم، مع السائد في المجتمعات الغربية حول الإسلاموفوبيا الذين نجحوا في زرعها بقوة في التربة الغربية وأصبحت من الأشياء المؤثرة في المجتمعات الغربية.

ولفت إلى أن مصر والأزهر بذلوا جهدا كبيرا في محاولة كبح ذلك، ومحمد صلاح كان رايتنا الأساسية في تخفيف حدة الإسلاموفوبيا تحديدا في إنجلترا.