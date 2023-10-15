موسكو: كييف حاولت مهاجمة أهداف في روسيا باستخدام مُسيرة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنّ كييف حاولت مهاجمة أهداف في روسيا باستخدام طائرة مُسيرة، وأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطتها فوق منطقة بيلجورود.

وذكرت الوزارة في بيانٍ أوردته وكالة «تاس» الروسية، أنه «حوالي الساعة 5:30 مساءً جرى إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم، باستخدام مُسيرة ثابتة الجناح، على منشآت في روسيا».

أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة دمرت المُسيرة الأوكرانية

وأضاف البيان، أن أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة دمرت المُسيرة الأوكرانية فوق منطقة بيلجورود.