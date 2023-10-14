روسيا: مقتل 540 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط 9 هجمات على دونيتسك

أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات المركز الروسية ألكسندر سافتشوك، أن المجموعة أحبطت وتصدت 9 هجمات لأوكرانيا على محور كراسني ليمان في دونيتسك.

قوات المركز الروسية تحبط 9 هجمات أوكرانية

ونقلت «روسيا اليوم» تصريحات «سافتشوك» لوكالة «نوفوستي»، التي قال فيها إنه على محور كراسني ليمان في منطقتي قطاع يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي، أحبطت قوات المركز 9 هجمات شنتها القوات الأوكرانية، وبلغت خسائر أوكرانيا 540 عسكريا، و4 دبابات ومدرعتين وسيارتين، مشيرًا إلى أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في منطقة مدينة كريمينايا، ودمرت أكثر من 20 قاعدة مدفعية لأوكرانيا.

بدء تدريب طيارين أوكرانيين على استخدام طائرات «إف 16»

وفي سياق متصل، يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات «إف 16» في قاعدة عسكرية بولاية أريزونا الأمريكية، الأسبوع المقبل، حسبما أفادت صحيفة «بوليتيكو» نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

وذكر مسؤول أمريكي، أن مجموعة صغيرة من الطيارين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، الشهر الماضي، للمشاركة في التدريبات، اجتازوا دورة اللغة الإنجليزية في قاعدة لاكلاند بولاية تكساس، وتوجهوا إلى قاعدة موريس في أريزونا استعدادًا لتلقي التدريبات.