ميناء دمياط يستقبل سفينة محملة بـ27 ألفا و500 طن قمح قادمة من روسيا

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها واحدة قادمة من روسيا تحمل اسم «TAHA-Y» على متنها حمولة تقدر بـ27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادرات من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 11 ألفا و276 طنا، تشمل 7 آلاف و319 طن يوريا، و2557 طن أسمنت معبأ و 1400 طن مولاس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53527 طنا تشمل: 11255 طن حديد و12800 طن خردة و2863 طن ابلاكاش و9400 طن ذرة و2831 طن سكر و4503 طن فول و1045 طن خشب زان و 8800 طن قمح و 96 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 30 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 640 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 229 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5253 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21628 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 397877 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5280 شاحنة.