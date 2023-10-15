«الأسرى الفلسطينيين»: الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجيرنا من غزة.. ولن نغادر أرضنا

أكّد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة لكننا لن نغادر أرضنا.

وأضاف «أبو بكر»، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الحكومة الإسرائيلية تسعى جاهدة لإخفاء فشل جيش الاحتلال في الحرب عن المجتمع الإسرائيلي.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق اليوم، أنَّ عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وصل إلى 2384 شهيدًا ونحو 10 آلاف و150 جريحًا.