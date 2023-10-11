«كهرباء غزة» تعلن تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى في المستشفيات

قال محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، إننا لم نستطع إيصال الكهرباء على مدار 4 أيام بأنحاء القطاع، بسبب القصف الإسرائيلي.

إمدادات المياه بحاجة إلى كهرباء

وأضاف في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إمدادات المياه والآبار بحاجة إلى كهرباء، لدفعها إلى منازل المواطنين في غزة، موضحا أنه جرى تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى في المستشفيات، نظرا إلى انقطاع التيار الكهربائي المتواصل.

تدمير شبكات الكهرباء

وأعلن مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة فى وقت سابق أنّ القصف الإسرائيلي خلّف دمارا في شبكات الكهرباء والبنية التحتية بقطاع غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.