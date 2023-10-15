كيف تحمي نفسك من رسائل التصيد الإلكتروني؟.. انتبه لـ7 رسائل

وجّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عدّة نصائح للمواطنين بشأن أهمية التعرف على أحدث التهديدات الإلكترونية والأساليب المستخدمة في التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت، وكيفية حماية نفسك من رسائل التصيد الإلكتروني. بالحذر والوعي.

نصائح لحماية نفسك من رسائل التصيد الإلكتروني

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه يمكنك حماية نفسك ومعلوماتك الشخصية من التهديدات الإلكترونية، من خلال اتباع عدّة خطوات، كما يلي.

- كن حذرا اتجاه الرسائل التي تطلب منك معلومات شخصية.

- لا تنشر بيانات ذات قيمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- كن مساعدا ولكن تحلى بثقافة الخصوصية.

- لا داعٍ للشعور بالذعر.

- كن حذرا في بناء صداقات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

- أعد الاتصال بالمؤسسة أو البنك للتحقق من رسائل طلب معلوماتك الشخصية.

- انتبه للرسائل التي تستهدف تغير حالتك العاطفية إلى الغضب والفضول والحماس والخوف.