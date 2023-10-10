«معلومات الوزراء» يكشف عن 5 مهام لـ«وحدة وثائق العدل».. أبرزها استخراج توكيل عن بعد

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن أنّه في إطار التطوير المستمر في تقديم خدمات وزارة العدل للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم والشهر العقاري، أطلق وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، بحضور وفد إماراتي، وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه جرى إطلاق وحدة إصدار وثائق وزارة العدل، تختص بالعديد من المهام، وهي وحدة إصدار الشهادات عن بعد، ويمكنها إتاحة عدة خدمات جديدة، تتمثل فيما يلي.

استخراج شهادات من واقع الجدول لـ29 محكمة ابتدائية.

استخراج شهادات من واقع الجدول لـ101 محكمة جزئية.

إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الاقتصادية.

إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بعد دون الحاجة للذهاب إلى مقارّ فروع التوثيق.

استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس.