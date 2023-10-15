برلماني: الموقف المصري واضح وداعم للقضية الفلسطينية

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الموقف المصري منذ اندلاع المواجهات في فلسطين موقف واضح جدًا، وداعم للقضية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية في قلب كل مواطن مصري وقلب القيادة والمؤسسات الوطنية المصري.

الموقف المصري موقف أفعال وليس أقوال

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، قائلًا: «الموقف المصري موقف أفعال وليس أقوال، وقد اتضح ذلك من خلال تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة توصيل المساعدات إلى غزة، بالإضافة الى مسألة تبادل رعايا الدول الأجنبية».

موقف مصر متوافق مع الأشقاء العرب

وتابع: «موقف مصر واضح جدًا بحيث أنه يجب أن تصل المساعدات بشكل مباشر، كما أن موقف مصر متوافق جدا مع موقف الأشقاء العرب، بالإضافة الى الإشادة والتأييد المطلق الذي حصلت عليه مصر من القيادة الفلسطينية، حيث أن مصر تعمل بشكل مباشر للتهدئة ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين».

قطاع غزة

وأوضح: «إحنا شايفين حالة الإبادة في قطاع غزة، الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح مقارنة ببعض الدول التي كانت تستخدم منابر إعلامية ضد مصر الفترة الماضية».