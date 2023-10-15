«وفا»: استشهاد 47 عائلة فلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ بداية عدوان الاحتلال، راح ضحيتها 47 عائلة بشكل كامل، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

قصف البيوت على رؤوس ساكنيها

وأفاد مراسل الوكالة نقلا عن مستشفيات القطاع بأن أكثر من 47 عائلة بواقع 500 مواطن شطبت بشكل كامل من السجل المدني، جراء ارتكاب الاحتلال مجازر بقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، في عدد من مدن ومخيمات القطاع.

تدمير الممتلكات العامة والخاصة

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.