إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من رياض الأطفال في القاهرة بعد قليل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية من نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023-2024، اليوم، عبر موقعها الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة.

رابط نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر الرابط بعد قليل، بالرقم القومي الخاص بالطالب.

نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات مهمة بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي، كما يلي.

- دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة.

- حال التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يوما يتم إلغاء التقديم نهائيا.

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

- ممنوع منعا باتا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.