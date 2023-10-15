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إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من رياض الأطفال في القاهرة بعد قليل

كتب:

أميرة فكري
10:24 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية - طلاب

صورة أرشيفية - طلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية من نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023-2024، اليوم، عبر موقعها الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة.

رابط نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال 

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر الرابط بعد قليل، بالرقم القومي الخاص بالطالب.

نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال 

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات مهمة بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي، كما يلي.

- دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة.

- حال التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يوما يتم إلغاء التقديم نهائيا.

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

- ممنوع منعا باتا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل. 

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