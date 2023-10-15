إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من رياض الأطفال في القاهرة بعد قليل
كتب:
أميرة فكري
10:24 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية - طلاب
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية من نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023-2024، اليوم، عبر موقعها الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة.
رابط نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال
وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر الرابط بعد قليل، بالرقم القومي الخاص بالطالب.
نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال
وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، تعليمات مهمة بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال للعام الدراسي، كما يلي.
- دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة.
- حال التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يوما يتم إلغاء التقديم نهائيا.
- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.
- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.
- ممنوع منعا باتا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.