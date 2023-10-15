«التعليم»: صرف حافز لمعلمي الصفين الرابع والخامس الابتدائي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا إلى المديريات التعليمية، بشأن صرف حافز الصفين الرابع والخامس الابتدائي للقائمين على تدريس مادة المهارات المهنية للأخصائيين والمعلمين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد الرأي القانوني لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بشأن مقترح تدريس مادة المهارات المهنية للصف الرابع والخامس الابتدائي وصرفة الحافز، والمنتهية إلى تقسيم النسبة بين الاخصائي والمعلم.

صرف حافز الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وأكدت الوزارة أنّه يتم إخطار الإدارات التعليمية التابعة والجهات المختصة بشأن صرف حافز الصفين الرابع والخامس الابتدائي بخصوص القائمين على تدريس مادة المهارات المهنية، على أن تكون النسبة للأخصائي 25% والمعلم 75%، حال مشاركة أخصائي النشاط في تنفيذ الأنشطة المصاحبة والمقررة بالمنهج الدراسي لكل صف، ووفقا للضوابط المقررة بالكتاب الدورى الصادر برقم 30 بتاريخ 20 فبراير 2022 لجميع المديريات، على أن يتم التنفيذ في ضوء الضوابط السابق الاشارة إليها.