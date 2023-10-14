التعليم: اليوم إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم في الجيزة

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في مديرية الجيزة للتربية والتعليم، بأن اليوم السبت سيتم إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم، مشيرة إلى أن النتيجة ستظهر طبقا لمحل السكن ببطاقة الرقم القومي، وهذا لاستيفاء مسوغات التعاقد.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، رابط الاستعلام عن ظهور نتجية مسابقة الـ30 ألف معلم، فور ظهورها بالجيزة.

رابط الاستعلام عن نتيجة 30 ألف معلم

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم، كالآتي:

- الدخول على الرابط التالي https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx .

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

- كتابة رقم التقديم.

وأكدت وزارة التربية والتعلييم والتعليم الفني، أن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم، ستظهر بالإدارات التعليمية يوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر 2023.

مسوغات التعيين للناجحين في مسابقة 30 ألف معلم

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسوغات التعاقد للناجحين في المسابقة، وهي:

- شهادة اجتياز اختبار القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

- إقرار من المرشح بعدم فصله مسبقًا من الخدمة بحكم تأديبي أو قرار.

- بطاقة الرقم القومي.

- قرار المجلس الطبي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة، «استمارة 6 تأمين ومعاشات، منحة 3 أشهر، استمارة 105، طلب استخدام، استمارة 103».

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «للذكور».

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها «للإناث».

- شهادة مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

- إقرار الذمة المالية.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بفتح باب التظلم لكل من تقدم على مسابقة 30 الف معلم، لمدة أسبوعين بالأقصى، مشيرا إلى أهمية الإعلان عن مسابقة جديدة لـ 30 ألف معلم مساعد للعالم الثالث، لتُطرح في مطلع العام الجديد 2024.