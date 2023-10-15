برنامج «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» حول إطلاق مصر أكبر جسر مساعدات لغزة

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بقوافل المساعدات المصرية المتجهة لأهالي غزة، بعنوان «مصر تطلق أكبر جسر مساعدات لغزة».

«مسافة السكة» ليست مجرد شعار

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إنّ جملة «مسافة السكة» ليست مجرد شعار، وإنما واقع يُحقق على الأرض، مشيدة بالجهود التي تبذلها كلا من مؤسسة «حياة كريمة» والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لافتة إلى أن كلا من المؤسستين تحركا سريعا بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أكد فيها على تقديمه كل المساعدات للشعب الفلسطيني.

شحنات لدعم ومساندة أهالينا في غزة

وأضافت «سلامة»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، أن التحالف الوطني ومؤسسة «حياة كريمة» قدما صورة رائعة للمساعدات التي وصلت للأراضي الفلسطينية، لافتة إلى وجود عدد كبير من الشحنات التي تحركت لدعم ومساندة أهالينا في غزة، للتخفيف من حدة الوضع الصعب الذين يمرون به.