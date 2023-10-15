عضو بـ«التحالف الوطني» يكشف خطوات التبرع لفلسطين: «خلية نحل» لدعم الأشقاء

كشف عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تفاصيل وخطوات المشاركة والتبرع لأهالي فلسطين، قائلا إنّ سلسة القوافل التي انطلقت أمس كانت البداية، والتحالف الوطني ما زال يفتح أبوابه من خلال كل مؤسساته على مدار الساعة لكل مواطن يريد دعم الشعب الفلسطيني، مناشدا المواطنين الذين يريد مساندة الأخوة في غزة، بمتابعة صفحات مؤسسات التحالف الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أقرب مكان لجمع التبرعات.

وأضاف «عبدالرحمن»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، والمذاع عبر القناة الأولى، أنّ مؤسسة «صُنّاع الخير» تستقبل المساعدات والتبرعات لأهالي غزة، ويمكن للمواطنين التبرع بالدم أو المساعدات العينية والنقدية.

التحالف الوطني يعمل وفق قواعد استراتيجية

وتابع أنّ التحالف الوطني يعمل وفق قواعد استراتيجية مهمة منذ انطلاقه في 2022، أبرزها التخطيط الجيد الذي يبدأ بقياس الاحتياجات، ومن ثم تلبية الاحتياجات وفقا للمخزون المتوفر لدى التحالف، وبعدها فتح المجال لتعويض المخزون من خلال التبرعات.

ولفت إلى إتاحة الفرصة للمتطوعين بأن يساهموا بشكل كبير في التنفيذ، وكل هذه الأمور تعد عوامل مثمرة لتنفيذ المطلوب وتحسين الأداء وتنظيمه الجيد من أجل تحقيق الهدف، مشيرا إلى أنّ متطوعي التحالف الوطني وفرق عمله على مستوى الجمهورية ينفذون ملحمة إنسانية في موضوع التبرع بالدم.

شباب التحالف الوطني يعملون كخلية نحل

وأشار «عبدالرحمن»، إلى أنّ شباب التحالف الوطني على مستوى الجمهورية يعملون كخلية نحل، ويبدأون بالتبرع بأنفسهم، وتوعية المواطنين وحثهم على التبرع، فضلا عن توفير الاحتياجات اللوجيستية لحفظ الدم بشكل جيد، إلى جانب التعبئة والتجهيز والتغليف للمواد الغذائية والبطاطين والملابس، موضحا: «مع ساعات شروق السبت بدأ توافد الشاحنات على نقطة التجمع الأولى في طريق (مصر - الإسماعيلية)».