أمين سر «التحالف الوطني» توضح حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة

قالت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إننا في شمال سيناء حاليا وتوفقنا خلال الـ48 ساعة بتحريك قافلة بها كل المساعدات الإنسانية التي يحتاجها أهالينا في غزة ونقوم بالدعم والتضامن وتوصيل المساعدات.

إقبال كبير للتبرع بالدم

وأضافت نهى طلعت خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»: «شاهدنا إقبالا كبيرا للتبرع بالدم، ونحن تحركنا على هذا الأساس»، موضحة أن القافلة 106 شاحنات بها كل المساعدات حوالي 1000 طن مواد غذائية و300 ألف علبه أدوية وطبية وأجهزة.

لدينا الكثير من المتطوعين والأطباء

وأشارت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أننا في الطريق إلى معبر رفع، ولدينا الكثير من المتطوعين والأطباء، إذ تحركنا بشكل سريع، وسنعمل على حل أزمة كبيرة في غزة، بالإضافة لبطاطين وأدوية كدفعة أولى ستؤدي لانفراجة كبيرة، وحجم الخير المتواجد في مصر غير مسبوق، والشعب المصري بيقسم اللقمة لإنقاذ أهالي غزة».