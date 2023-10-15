محافظ بورسعيد يشيد بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال زيارة رئيس الوزراء

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة بورسعيد، موجها الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية على جهودها في مواصلة العمل ليلا ونهارا لفرض الأمن والانضباط، وتحقيق المستوى الحضاري والجمالي اللائق بالمحافظة أمام زوارها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مساء أمس، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ومدير الجهاز التنفيذي ولفيف من الأجهزة التنفيذية، والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات.

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية حققت إشادة واسعة بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة بورسعيد أمام وفد رئاسة الوزراء، الذين أشادوا بالتطور الحضاري على أرض بورسعيد، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف المجالات بالمحافظة.

افتتاح مشروعات خدمية وتنموية

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والصناعية، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد وجعلها مدينة نموذجية من الطراز الأول.

وتضمنت زيارة رئيس الوزراء تفقد استاد النادي المصري البورسعيدي، وآخر الأعمال الإنشائية فيه، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدمه وإعادة إنشائه على أرضه تلبية لرغبة أهالي بورسعيد، كما تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ومنطقة الأسواق والممشى السياحي.